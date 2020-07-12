Екатерина Лагно выиграла этап Гран-при Women’s Speed Chess Championship

Россиянка Екатерина Лагно стала победительницей третьего этапа онлайн-Гран-при по быстрым шахматам Women’s Speed Chess Championship. В финале Лагно со счётом 6,5:5,5 обыграла китаянку Хоу Ифань.



В матче за третье место ещё одна представительница России Александра Костенюк обыграла Сарасадат Хадемальшарьех из Ирана со счётом 7:4. Напомним, что в полуфинале россиянки играли друг с другом, и сильнее оказалась Лагно.



Гран-при состоит из четырёх этапов, и каждая из участниц должна выступить на трёх из них. Участницы набирают очки в соответствии с местом, занятым на этапе Гран-при. Шахматистки, набравшие наибольшее количество очков за три этапа Гран-при, выйдут в Суперфинал.



Победительницей первого этапа стала украинка Анна Ушенина, второй выиграла россиянка Валентина Гунина. Лагно тогда была третьей. Заключительный этап стартует 15 июля.