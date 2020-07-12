Никита Нагорный, исполняя сальто, перелетел через компанию друзей. Видео

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный на своей странице в «Инстаграме» опубликовал новое видео. Известный спортсмен, исполняя сальто прогнувшись назад, перелетает через компанию сидящих на траве друзей. Естественным препятствием для Никиты послужили его супруга, чемпионка мира 2015 года в упражнении на брусьях Дарья Спиридонова, рэпер T-Killah и певица Миа Бойка, композицию которой Нагорный взял в качестве музыкального сопровождения для трюка.

«Прилетай как самурай. Как вам? От 0 до 10», — подписал видео Нагорный.

Видео можно посмотреть на странице Никиты Нагорного в «Инстаграме».

Нагорный является действующим чемпионом Европы и мира в многоборье. Оба титула гимнаст завоевал в 2019 году.