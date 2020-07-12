Mail on Sunday: британские олимпийцы на ОИ-2012 использовали экспериментальное вещество

Британские олимпийцы, которые соревновались на Играх 2012 года в Лондоне, стали подопытными кроликами для тестирования экспериментального вещества в рамках секретного проекта госагентства UK Sport. Проект, целью которого была попытка улучшить результаты на домашней Олимпиаде, стоил сотни тысяч фунтов, взятых из государственного бюджета. Подтверждающие документы оказались в распоряжении Mail on Sunday.



Энергетический напиток под маркой DeltaG, содержащий синтетическую версию кетонов, которые синтезируются в печени и повышают выносливость и устойчивость к стрессам, был предоставлен 91 британскому атлету в восьми видах спорта. Вещество в то время только проходило исследование, и не было гарантий, что оно не обладает побочными эффектами и не нарушит антидопинговые правила. Вещество разрабатывалось для повышения выносливости спецназа США во время действий в тылу врага.

Согласно исследованию издания, побочные эффекты (в основном рвота и желудочно-кишечные расстройств) от применения DeltaG испытывали 40% спортсменов. А вот принёс ли эксперимент пользу, неизвестно.

После публикации статьи UK Sport выступило с заявлением, в котором не отрицало факт применения DeltaG. Однако госагентство подчеркнуло, что перед применением провело консультации с Британским антидопинговым агентством и ВАДА, чтобы убедиться, что вещество не нанесёт спортсменам вреда. Что до секретности проекта, то UK Sport назвало это обычной практикой.