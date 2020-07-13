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Президент ОКР Поздняков: аудит нашёл нарушения финансовой деятельности РУСАДА

Президент ОКР Поздняков: аудит нашёл нарушения финансовой деятельности РУСАДА
Другие / Прочие виды спорта 0

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что углублённый аудит нашёл нарушения финансовой деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Напомним, ранее в одном из телеграм-каналов появились обвинения в адрес гендиректора РУСАДА Юрия Гануса и его сотрудников в злоупотреблении служебным положением, коррупции и нецелевом расходовании средств. Речь шла о 110 млн рублей, якобы присвоенных Ганусом в 2018-2019 годах. Помимо этого его обвинили в фальсификации подписей контрагентов, дополнительных выплатах одним и тем же сотрудникам за совмещение и 11-миллионных тратах на услуги таксопарков.

«Вопреки утверждениям Гануса углублённый аудит нашёл нарушения финансовой деятельности. Члены-учредители РУСАДА в рамках проверки помимо общего аудита также осуществили углублённый аудит по оценке операционной эффективности по управлению бизнес-процессами, как то: вознаграждение сотрудников.
Проверка финансовой деятельности проходила полностью в соответствии с утверждёнными стандартами. С учётом того, что аудит был направлен на анализ менеджмента, результаты были переданы непосредственно учредителям», — цитирует Позднякова «Р-Спорт».

Ганус ответил Позднякову на обвинение в финансовых нарушениях
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