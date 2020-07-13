Футбольный «Вашингтон Редскинс» объявил о смене названия и логотипа

Клуб «Вашингтон Редскинс» (Washington Redskins), выступающий в Национальной футбольной лиге США, в заявлении, опубликованном на официальной странице команды в «Твиттере», сообщил, что сменит название и логотип, так как они считаются оскорбительными для коренных американцев. Новое название команды будет объявлено позднее. Redskins переводится как «краснокожие», а логотип клуба — изображение индейца в профиль.
Работа над новым названием и логотипом уже ведётся. В выборе участвует владелец команды Дэниэл Снайдер, ранее говоривший, что никогда не изменит название «Вашингтон Редскинс».
3 июля клуб сообщил, что размышляет о смене названия, которое подвергли критике на фоне движения Black Lives Matter. По информации СМИ, на клуб оказали давление спонсоры, которые могли прекратить сотрудничество с «Вашингтоном», если клуб не сменит название.
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