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Футбольный «Вашингтон Редскинс» объявил о смене названия и логотипа

Футбольный «Вашингтон Редскинс» объявил о смене названия и логотипа
Другие / Прочие виды спорта 0

Клуб «Вашингтон Редскинс» (Washington Redskins), выступающий в Национальной футбольной лиге США, в заявлении, опубликованном на официальной странице команды в «Твиттере», сообщил, что сменит название и логотип, так как они считаются оскорбительными для коренных американцев. Новое название команды будет объявлено позднее. Redskins переводится как «краснокожие», а логотип клуба — изображение индейца в профиль.

Работа над новым названием и логотипом уже ведётся. В выборе участвует владелец команды Дэниэл Снайдер, ранее говоривший, что никогда не изменит название «Вашингтон Редскинс».

3 июля клуб сообщил, что размышляет о смене названия, которое подвергли критике на фоне движения Black Lives Matter. По информации СМИ, на клуб оказали давление спонсоры, которые могли прекратить сотрудничество с «Вашингтоном», если клуб не сменит название.

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