Девушка Большунова — о жизни в Малиновке: мы с Сашей балдеем

Лыжница сборной России Анна Жеребятьева, которая является девушкой обладателя Кубка мира в общем зачёте Александра Большунова, рассказала о сборах группы Юрия Бородавко в Малиновке (Архангельская область).
«Про жизнь в Малиновке. Сейчас мы находимся на сборах в Архангельской области, в спортивно-туристическом комплексе «Малиновка». Но, я думаю, все меня поймут, что с такой жарой жизнь малиной не покажется. А ещё если забыть солнцезащитный крем, то всё, пиши пропало.
Но мы с Сашей балдеем. Тут очень много ягод, чему мы рады. Земляничка — мой личный фаворит среди семейства розовых. Пишите интересные рецепты с земляничкой. Хорошего дня!» — написала Жеребятьева на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Анны Жеребятьевой в «Инстаграме».
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