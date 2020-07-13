Женская сборная России по борьбе до сентября будет работать без главного тренера

Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Омар Муртузалиев, курирующий женскую борьбу, рассказал о выборе нового наставника команды. Во время пандемии женская сборная России потеряла главного тренера – 13 мая Магомед Алиомаров скончался от коронавируса.
«Сейчас это наша главная проблема. Пока будет работать коллектив тренеров сборной команды, без руководителя. Планировали возвращение в Россию для работы болгарского специалиста Семёна Штерева, которого привлек к работе Магомед Алиомаров. По нашим расчетам, он мог приехать в Россию 1 июля, пройти карантин и присоединиться к команде 15-го, но он, к сожалению, подхватил коронавирус. Пока работаем без него. Желаем Семену скорейшего выздоровления и возвращения к работе.
На какой стадии находится вопрос назначения нового главного тренера? Пока это решение не приняли. Успехи команды Магомеда Алиомарова высоко подняли планку. Нужно принять взвешенное, мудрое решение. Впереди Олимпийские игры, и допустить ошибку в этом вопросе нельзя. Важно, чтобы новый руководитель команды сумел войти в систему работы, которую создал Алиомаров и которая приводила к успеху. Ему предстоит продолжить победные традиции, которые были заложены. Выбор нового главного тренера – очень ответственное решение, мы не намерены с ним спешить, но, надеюсь, к сентябрю определимся», — приводит слова Муртузалиева пресс-служба ФСБР.
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