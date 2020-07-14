ОКР опубликовал отчёт аудиторской компании по финансовой деятельности РУСАДА

Олимпийский комитет России (ОКР) на своём официальном сайте опубликовал отчёт о результатах исследования эффективности функционирования системы внутренних контролей в отношении бизнес-процессов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) за 2018-2019 годы.

Напомним, ранее в одном из телеграм-каналов появились обвинения в адрес главы РУСАДА Юрия Гануса и его сотрудников в злоупотреблении служебным положением, коррупции и нецелевом расходовании средств. Речь шла о 110 млн рублей, якобы присвоенных Ганусом в 2018-2019 годах. Помимо этого его обвинили в фальсификации подписей контрагентов, дополнительных выплатах одним и тем же сотрудникам за совмещение и 11-миллионных тратах на услуги таксопарков. После этого глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что углублённый аудит нашёл нарушения финансовой деятельности РУСАДА.

«В целях предотвращения различных домыслов и спекуляций относительно результатов проверки финансово-хозяйственной деятельности РАА «РУСАДА» Олимпийский комитет России принял решение опубликовать отчёт о результатах рассматриваемого исследования эффективности функционирования в РАА «РУСАДА» системы внутренних контролей за 2018-2019 гг.

В связи с тем, что в соответствии с уставом РАА «РУСАДА» оценка деятельности генерального директора РАА «РУСАДА» входит в исключительную компетенцию наблюдательного совета РАА «РУСАДА», учредители/члены РУСАДА (ОКР и ПКР) передали результаты проверки в наблюдательный совет РАА «РУСАДА», который должен рассмотреть представленные материалы, проанализировать и оценить их содержание и характер выявленных нарушений, а также отреагировать в рамках своих полномочий.

Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России полностью доверяют уровню компетенции и профессионализма членов наблюдательного совета и его председателя А. В. Ивлева и будут ожидать рекомендаций наблюдательного совета по итогам заседания, посвящённого оценке результатов проведённого аудита», — отмечается в заявлении на сайте ОКР.