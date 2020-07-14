Российский борец Билял Махов объявлен чемпионом ОИ-2012. На тех Играх он завоевал бронзу

Российский борец вольного стиля Билял Махов объявлен чемпионом Олимпийских игр 2012 года, которые прошли в Лондоне, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета.
Изначально Махов, выступавший в весовой категории до 120 кг, завоевал бронзу, проиграв в полуфинале. Но оба спортсмена, вышедшие в финал, получили допинговые дисквалификации, вследствие чего чемпионом объявили Махова и иранца Комейля Гасеми, который, как и россиянин, уступил в полуфинале.
Ранее Махов сознался в употреблении допинга. В допинг-пробе 32-летнего спортсмена, взятой во внесоревновательный период, был обнаружен гормон роста.
«Я халатно отнёсся к этому вопросу, не совсем уделил этому должное внимание, где нужно, не заявился. Надо было процесс контролировать, а я немножко расслабился в этом отношении, и прилетело», — говорил он.
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