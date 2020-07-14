ФШР объявила состав сборной России на первую в истории онлайн-Олимпиаду ФИДЕ

Федерация шахмат России на своём официальном сайте опубликовала состав национальной команды на первую в истории онлайн-Олимпиаду Международной шахматной федерации (ФИДЕ). В мужскую сборную вошли Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов и Владислав Артемьев, в женскую — Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Александра Костенюк и Валентина Гунина. Капитаном команды будет Александр Мотылёв.
Турнир пройдёт с 22 июля по 30 августа. Согласно правилам соревнования сборная России начнёт выступление с финального этапа, который стартует 19 августа.
Юношеские команды будут представлены следующим составом: Андрей Есипенко, Алексей Сарана, Полина Шувалова, Маргарита Потапова.
«Полагаю, что всемирная онлайн-Олимпиада ФИДЕ, в которой принимают участие представители более 120 команд, станет важной вехой в истории мирового спорта», — сказал президент ФШР Андрей Филатов.
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