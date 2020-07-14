В World Athletics отреагировали на уход Евгения Юрченко с поста главы ВФЛА

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) не стала комментировать уход Евгения Юрченко с поста президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). В организации произошедшее назвали «внутренним делом» ВФЛА.

Юрченко объявил об уходе с поста президента ВФЛА 13 июня. Он занял эту должность лишь 28 февраля 2020 года. Юрченко ушёл из организации после того, как ВФЛА не выплатила штраф в размере $ 5 млн за нарушения антидопинговых правил. Из-за невыплаты штрафа в World Athletics сообщили, что временно приостанавливают рассмотрение заявок российских легкоатлетов для получения нейтрального статуса. Без нейтрального статуса россияне не смогут выступать на международных соревнованиях.

«Мы в курсе этих новостей, но очевидно, что это внутреннее дело, и мы будем ждать вестей от ВФЛА», — цитирует представителя World Athletics РИА «Новости».