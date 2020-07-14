Организаторы отменили Чикагский марафон. Забег не состоится лишь во второй раз в истории

Из-за пандемии коронавируса организаторы чикагского марафона были вынуждены отменить соревнования, которые должны были проходить в 2020 году, сообщает AFP.

Забег должен был проходить в Чикаго (США) 11 октября. Ожидалось, что участниками марафона станут 45 тыс. спортсменов. Марафон в Чикаго — один из шести главных марафонов в мире. Соревнования проводятся с 1977 года. При этом забег отменяли лишь однажды. В 1987 году организаторам пришлось отказаться от проведения соревнований из-за потери спонсорства.

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году уже отменили Бостонский, Берлинский и Нью-Йоркский марафоны. Марафон в Токио был проведён без спортсменов-любителей, а Лондонский марафон перенесли с 26 апреля на 4 октября.