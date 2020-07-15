Рекордсмен мира среди юношей российский легкоатлет Волков будет выступать за Беларусь

Один из самых перспективных легкоатлетов мира 16-летний шестовик Матвей Волков, который зимой с прыжком на 5,50 м отнял мировой рекорд в своей возрастной категории у шведа Арманда Дюплантиса, будет выступать под белорусским флагом.

Напомним, ранее стало известно о желании Волкова сменить спортивное гражданство. Причина — бессрочный запрет на выступления российским атлетам даже под нейтральным флагом после неоплаты штрафа World Athletics (WA).

«Нами было принято решение переехать в союзное государство — Беларусь. Речь о смене нашего гражданства не идёт, речь идёт о получении вида на жительство, которое даёт право выступать за легкоатлетическую федерацию Беларуси, и он получит право выступать на международных соревнованиях», — цитирует отца спортсмена ТАСС.