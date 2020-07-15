Депутат Лебедев отреагировал на решение легкоатлета Волкова выступать за Беларусь

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал решение рекордсмена мира среди юношей российского легкоатлета Матвея Волкова выступать за Беларусь.

«Матвей Волков поступил абсолютно правильно. У спортсмена в любом виде спорта, кроме шахмат и шашек, самый главный ориентир — время. Спортсмены прекрасно выступают, пока они молоды. Конечно, есть исключения, но всё-таки основной пик приходится на возраст до 30 лет. Сидеть и ждать у моря погоды, когда ВФЛА решит свои проблемы, получит аккредитацию и право выступать на международных соревнованиях, не стоит, у спортсмена уходит время, которое не вернуть. Им нужны тренировки и соревнования.

К огромному сожалению, но мы понимаем, что будет часть атлетов, которые вынуждены менять гражданство и выступать за федерации других стран. А что, им нужно закончить карьеру? Он посвятил ей всю свою первую часть жизни. Ничего постыдного в том, что он будет выступать за Беларусь, нет. Сразу хочу сказать тем, кто будет кричать о чувстве патриотизма: никакой связи с патриотизмом нет, он проявляется в других вещах и местах.

Будем наблюдать за нашими спортсменами, которые будут выступать под флагами других стран и понимать, что они наши. В конце концов, мы наблюдали за нашими атлетами на Олимпиаде, когда они выступали под белым флагом. Тут будет такая же история, тем более Беларусь не такая уж и далёкая нам страна.

Если говорить более глобально, это негативное явление. Я считаю, что государству необходимо принимать в этом вопросе более конкретные и более радикальные шаги», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.