Дарья Клишина показала одну минуту своей тренировки

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина на своей странице в «Инстаграме» опубликовала новое видео. Легкоатлетка поделилась одной минутой своей тренировки в тренажёрном зале.
«Одна минута из тренировки. Рабочая неделя полным ходом», — подписала видео Клишина.
Дарья Клишина — серебряный призёр чемпионата мира (2017), двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы (2014).
Клишина с 2013 года живёт и тренируется в США. Именно по этой причине в июле 2016 года Дарья стала единственной российской спортсменкой, допущенной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций к соревнованиям Олимпиады-2016 в Бразилии как нейтральный спортсмен.
Лучший результат спортсменки – 7,05 м – был показан в 2011 году на чемпионате Европы среди молодёжи.
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