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Губерниев — о переходе Волкова в Беларусь: мы теряем юное поколение легкоатлетов

Губерниев — о переходе Волкова в Беларусь: мы теряем юное поколение легкоатлетов
Другие / Лёгкая атлетика 0

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение рекордсмена мира среди юношей, российского легкоатлета Матвея Волкова выступать за Беларусь.

«Первый пошёл! Юный 15-летний талантливый прыгун с шестом Матвей Волков будет выступать за Беларусь. Парень меняет гражданство! Он уже прыгает лучше всех в мире среди юниоров. 5,50 — результат невероятный, мальчишка просто вундеркинд! И я понимаю его решение и решение его отца и тренера.

Константин Волков — вице-чемпион Олимпиады-80, был главным претендентом на победу в 1984 году, но маразматики из политбюро ЦК КПСС отобрали у Волкова победу на играх в Лос-Анджелесе! Он был готов лучше Бубки тогда! Константин, чьи родители известные в СССР спортсмены и тренеры, взял на альтернативной «Дружбе- 84» 5 метров 80 сантиметров — это было значительно лучше победного олимпийского результата в США. Так украли одну победу, а сейчас в другой ситуации ускользали успехи его сына.

Но Матвей будет выступать за Беларусь! Это радостное и горькое событие. Мы теряем юное поколение легкоатлетов, это чудовищно, плакать хочется от несправедливости. Но спортсмены должны выступать! Нам грозит полный легкоатлетический бан, руки опускаются… есть ли надежда???» — написал Губерниев в своём канале в «Телеграме».

Рекордсмен мира среди юношей российский легкоатлет Волков будет выступать за Беларусь
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