Перформанс фанатов «Спартака» и красивые бисиклеты. Лучшие фото с ЧР по пляжному футболу

15 июля в Москве на стадионе «Динамо» прошли матчи чемионата России по пляжному футболу 2020 года. В первом матче «Спартак» обыграл подмосковный ЭЛМОНТ со счётом 7:2.



Первый гол турнира на второй минуте встречи записал на свой счёт белорусский футболист ЭЛМОНТа Вадим Бокач, однако красно-белые смогли быстро восстановить равновесие, а затем и одержать волевую победу. Дубль в составе красно-белых на счету Олега Гапона.

Новичок Суперлиги «Динамо-Самара» со счётом 9:4 одержал победу над «Крыльями Советов» в первом матче чемпионата России 2020 года.



Три мяча на свой счёт записал Алексей Крутиков. Дубли в составе динамовцев у Владислава Аксёнова и Ивана Константинова.

Лучшие кадры с матчей Чемпионата России по пляжному футболу — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.