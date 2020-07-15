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Перформанс фанатов «Спартака» и красивые бисиклеты. Лучшие фото с ЧР по пляжному футболу

Болельщики «Спартака»
Перформанс фанатов «Спартака» и красивые бисиклеты. Лучшие фото с ЧР по пляжному футболу
Другие / Пляжный футбол 0

15 июля в Москве на стадионе «Динамо» прошли матчи чемионата России по пляжному футболу 2020 года. В первом матче «Спартак» обыграл подмосковный ЭЛМОНТ со счётом 7:2.

Первый гол турнира на второй минуте встречи записал на свой счёт белорусский футболист ЭЛМОНТа Вадим Бокач, однако красно-белые смогли быстро восстановить равновесие, а затем и одержать волевую победу. Дубль в составе красно-белых на счету Олега Гапона.

Новичок Суперлиги «Динамо-Самара» со счётом 9:4 одержал победу над «Крыльями Советов» в первом матче чемпионата России 2020 года.

Три мяча на свой счёт записал Алексей Крутиков. Дубли в составе динамовцев у Владислава Аксёнова и Ивана Константинова.

Лучшие кадры с матчей Чемпионата России по пляжному футболу — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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