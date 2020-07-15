В ВАДА прокомментировали применение экспериментального напитка британцами на ОИ-2012

Во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) сообщили, что вещества, входящие в состав энергетического напитка, который использовали спортсмены сборной Великобритании перед Олимпиадой 2012 года, не являлись запрещёнными ни тогда, ни сейчас.
О приёме британскими олимпийцами энергетика DeltaG перед Играми-2012 сообщило издание Mail on Sunday. У спортсменов не было гарантий, что напиток не вызовет побочных эффектов и они не нарушают антидопинговые правила.
«Кетоновые добавки не входят в список запрещённых веществ ВАДА и не входили в него во время Олимпийских и Паралимпийских игр 2012 года. Тем не менее ВАДА рекомендует соблюдать крайнюю осторожность при использовании спортсменами любых добавок.
Их использование вызывает обеспокоенность, потому что во многих странах изготовление и маркировка могут не соответствовать строгим правилам, что может привести к использованию добавки, содержащей запрещённое вещество как по причине преднамеренного добавления, так и по причине загрязнения. Значительное количество допинг-случаев приписывается к использованию добавок, и приём плохо промаркированной добавки не является доводом для защиты на слушаниях по случаю применения допинга", — цитирует пресс-службу ВАДА РИА «Новости».
Сборная Великобритании на Олимпиаде в Лондоне завоевала 29 золотых медалей и заняла третье место в неофициальном командном зачёте.
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