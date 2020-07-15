РУСАДА не согласилось с выводами аудита, проведённого ОКР

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), изучив совместный отчёт Олимпийского и Паралимпийского комитета России о результатах исследования эффективности функционирования системы внутренних контролей в отношении бизнес-процессов РУСАДА за 2018-2019 годы, не согласилось с его выводами.

На заявлении сайте РУСАДА подробно объясняется, почему информация о предоставлении генеральным директором РУСАДА Юрием Ганусом отчёта задним числом, не соответствует действительности. А это, в свою очередь, означает отсутствие оснований для проведённого ОКР аудита.

«Противоречивые, несоответствующие организации работы РУСАДА выводы аудитора свидетельствуют об этом. Вызывают вопросы попытки дачи аудитором заключений по организации функциональных задач, исключительно свойственных для национальных антидопинговых агентств, которые выполняют работу в соответствии с международными антидопинговыми стандартами. У нас нет информации о том, что ООО «ФинЭкспертиза» прошла соответствие требованиям ВАДА и может считаться аккредитованной ВАДА организацией в данной области. Выводы аудитора в указанном отчёте совершенно очевидно свидетельствуют о том, что аудитор не разобрался в организации построения деятельности национального антидопингового агентства, а поэтому его выводы не могут считаться надежными и не могут отражать объективное положение дел внутри РУСАДА.

Кроме того, подобные выводы говорят о пытке вмешательства в профессиональную деятельность независимого национального агентства субъектом, не имеющим на это прав, предоставленных международным регулятором.

ОКР и ПКР, придавая гласности данный противоречивый отчет, даже не пытались получить разъяснения от РУСАДА, таким образом, подтвердив факт того, что они сами не в полной мере разбираются в организации профессиональной деятельности антидопинговых агентств», — говорится в заявлении РУСАДА.