Андерссон — о Йохауг: на троне не стоит расслабляться, иначе тебя будет легко столкнуть

Призёр Олимпийских игр, чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон поделилась мнением о доминировании норвежки Терезе Йохауг.

«Вижу в этом вдохновение и мотивацию. Если она может выступать так, значит однажды и я смогу. Должна ли она чувствовать угрозу? Думаю, да. В сборной есть много сильных мотивированных спортсменок. На троне не стоит расслабляться, иначе тебя будет легко столкнуть. Терезе и не расслабляется, она всё время работает, но сигналы уже поступают», — приводит слова Андерссон Aftonbladet.

Терезе Йохауг — олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, 10-кратная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира по лыжным гонкам в общем зачёте. В 2016 году Йохауг была дисквалифицирована за употребление анаболического стероида клостебол, который содержался в мази, которой она лечила губы.