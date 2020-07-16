Андерссон — о Йохауг: на троне не стоит расслабляться, иначе тебя будет легко столкнуть

Призёр Олимпийских игр, чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон поделилась мнением о доминировании норвежки Терезе Йохауг.
«Вижу в этом вдохновение и мотивацию. Если она может выступать так, значит однажды и я смогу. Должна ли она чувствовать угрозу? Думаю, да. В сборной есть много сильных мотивированных спортсменок. На троне не стоит расслабляться, иначе тебя будет легко столкнуть. Терезе и не расслабляется, она всё время работает, но сигналы уже поступают», — приводит слова Андерссон Aftonbladet.
Терезе Йохауг — олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, 10-кратная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира по лыжным гонкам в общем зачёте. В 2016 году Йохауг была дисквалифицирована за употребление анаболического стероида клостебол, который содержался в мази, которой она лечила губы.
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