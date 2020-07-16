ОКР посоветовали не вмешиваться в дела РУСАДА

Член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Сергей Хрычиков не исключил, что вмешательство Олимпийского комитета России (ОКР) в дела агентства может привести к новым проблемам.

Напомним, ранее ОКР опубликовал отчёт аудиторской компании по финансовой деятельности РУСАДА, однако агентство не согласилось с выводами.

«ОКР и ПКР — одни из учредителей РУСАДА, но они являются и его клиентами, потому что агентство проводит тестирование спортсменов, которые попадают в олимпийскую и паралимпийскую сборные. Соответственно, у Олимпийского и Паралимпийского комитетов возникает конфликт интересов, и в связи с этим они не должны никак вмешиваться в деятельность РУСАДА и никак не должны к ней прикасаться.

Для этого был придуман во время реформы РУСАДА наблюдательный совет, для этого существует Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), чтобы контролировать эту деятельность. Интересно понять причины, почему ОКР и ПКР решили его заказать, какие для этого были основания, какая была необходимость, потому что отчёт очень сильно касается операционной деятельности РУСАДА.

Второй момент, который тоже не очень понятен, — почему этот отчёт появился в публичном пространстве. На нём написано, что он конфиденциальный, не подлежит публикации, не подлежит распространению ни в каком виде, ни частями, ни целиком, и тут неожиданно он появляется в общем доступе.

В отчёте содержится довольно много личной и конфиденциальной информации о контактах РУСАДА, и всё это может потенциально воздействовать на её операционную деятельность, в том числе в вопросах расследований. Там есть контакты допинг-офицеров — таким образом, и на них можно воздействовать. Это очень странно...» — цитирует Хрычикова «РБК-Спорт».