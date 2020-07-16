«Да с какого перепуга?» Ганус ответил Канделаки на призыв уйти в отставку

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал критику со стороны Тины Канделаки. Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» в жёсткой форме призвала Гануса уйти в отставку.



«Да с какого перепуга? Кто она такая, чтобы я уходил в отставку? Да, она медиаперсона, и что? Хочу сказать следующее: во-первых, я пришёл сюда не гламурить, а во-вторых, я честный человек и честно выполняю свои обязанности. И то, что сейчас идёт, я разобрал всё по полочкам. Это всё шито белыми нитками.



Вот было заявление РУСАДА, оно размещено на сайте. Ситуация такая: аудитор приводит доводы, ни на чем не основанные. Кто он, всевышний, что ли? Не понимаю, он мантию судьи на себя надел, что ли? Поэтому вопрос заключается в следующем: вот эти два числа — 57 и 53 миллиона. Это говорит о полном непонимании этими людьми бизнес-процесса. Это гражданско-правовые договоры, они заключались в соответствии с требованиями ВАДА с инспекторами допинг-контроля. Обращаю внимание: в 2018 году у нас их было 100 человек, и мы отобрали 9000 проб. Часть из них была отобрана нашими зарубежными партнерами, но основная часть была отобрана нами. Второе — у нас на гражданско-правовых договорах члены дисциплинарного антидопингового комитета, члены комитета по терапевтическим исключениям. Никто ничего не присваивал.



Что касается такси на 11 миллионов. Люди не понимают, и меня поражает, что этого не понимают и наши учредители. Они настолько поглощены своим намерением. Они не знают наши бизнес-процессы. Инспекторы у нас что, на велосипедах ездят? У нас есть договор с операторами такси, и это всё обоснованные расходы. Эти бизнес-процессы выстраивались под наблюдением инспекторов ВАДА.



Хорошо, она высказалась, что я должен сделать. На колени упасть? Всё, что сейчас происходит, это вызов. Многие ещё не знают мою натуру, но это меня бодрит. Они меня злят, поэтому будем дальше биться и бороться.



Тина взялась за меня? Ну и что? Дегтярёв вчера взялся за меня, дальше что? Ну пускай они берутся. Что я должен сделать? Уйти? Сказать: «Простите меня, боже мой, вы правы»? С какого перепуга? Тина Канделаки — авторитет в области антидопинга что ли? Или что? Или какой-то эталон морали? Хочу сказать, что профессионально уважаю Тину: медийная фигура, действительно красивая, яркая и выразительная женщина. Но это не значит, что нужно делать заявления, тем более безосновательно. Она, безусловно, явление, но это не значит, что можно делать безосновательные заявления.



Если бы люди знали, что за этим стоит. Всё сфабриковано — это девяностые. На меня идёт преднамеренная атака, это уже вторая атака. Первая была в феврале этого года. Но хочу сказать, что все должны осознавать последствия. И тогда ВАДА высказало предостережение, что тогда прекратят тестирование российских спортсменов.



Как сказал Генри Киссинджер, не важно, что является правдой, важно, что считают правдой. Люди забывают, что бог всё равно всех рассудит. Каждому воздастся по делам, поэтому дайте время, я честный человек, и у меня великолепная команда», — цитирует Гануса Sport24.



56-летний Ганус был утверждён генеральным директором РУСАДА 31 августа 2017 года.

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