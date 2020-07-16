Гимнастка Солдатова выложила фото из бассейна в купальнике
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 22-летняя россиянка Александра Солдатова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фото из бассейна. Судя по подписи, снимок был сделан задолго до пандемии коронавируса.
«В такую погоду только и остаётся, что вспоминать тёплые дни», — подписала спортсменка фото.
Фото доступно на официальной странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».
22-летняя Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).
Ранее Александра Солдатова показала, как стукнула мячом о пол и дотянулась до него ногой в растяжке.
Гимнастка Солдатова сообщила, что её отец заразился коронавирусом
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