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Гимнастка Солдатова выложила фото из бассейна в купальнике

Гимнастка Солдатова выложила фото из бассейна в купальнике
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 22-летняя россиянка Александра Солдатова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фото из бассейна. Судя по подписи, снимок был сделан задолго до пандемии коронавируса.

«В такую погоду только и остаётся, что вспоминать тёплые дни», — подписала спортсменка фото.

Фото доступно на официальной странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».

22-летняя Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).

Ранее Александра Солдатова показала, как стукнула мячом о пол и дотянулась до него ногой в растяжке.

Гимнастка Солдатова сообщила, что её отец заразился коронавирусом
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