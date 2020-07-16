Гимнастка Солдатова выложила фото из бассейна в купальнике

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 22-летняя россиянка Александра Солдатова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фото из бассейна. Судя по подписи, снимок был сделан задолго до пандемии коронавируса.



«В такую погоду только и остаётся, что вспоминать тёплые дни», — подписала спортсменка фото.

Фото доступно на официальной странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».



22-летняя Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).



Ранее Александра Солдатова показала, как стукнула мячом о пол и дотянулась до него ногой в растяжке.