Россиянка Костенюк пробилась в 1/2 финала Women's Speed Chess Championship

Российская шахматистка Александра Костенюк пробилась в полуфинал четвёртого этапа Гран-при онлайн-турнира Women's Speed Chess Championship.
В матче 1/4 финала она со счётом 9-3 обыграла представительницу Индии Харику Дронавалли.
За выход в финал россиянка поспорит с Сарасадат Хадемальшарьех из Ирана, которая в 1/4 финала обыграла представительницу Украины Анну Музычук – 7,5-3,5.
Представительница России Валентина Гунина уступила в борьбе за выход в полуфинал другой представительнице Индии, Хампи Конеру, — 5-6.
Напомним, участницы каждого из этапов Гран-при набирают очки в соответствии с занятым местом. Две шахматистки, набравшие наибольшее количество очков за три этапа Гран-при, выйдут в Суперфинал. Стоит отметить, что четвёртый этап Гран-при является заключительным.
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