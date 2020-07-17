Налоговый вычет на занятия спортом могут ввести уже в 2020-м

Налоговый вычет на занятия спортом, который позволит вернуть часть денег за абонемент в фитнес-клуб, может появиться в законодательстве РФ до конца 2020 года. Об этом рассказал министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.
«Мы разработали проект поправок в федеральный закон «О физической культуре и спорте», где планируется закрепить определение физкультурно-оздоровительных услуг. Мы надеемся, что до конца года наша совместная работа с коллегами будет успешно завершена и налоговый вычет на занятия спортом появится в законодательстве и станет ещё одним стимулом для людей ходить в спортзал», — цитирует Матыцина ТАСС.
Задачу о введении налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги поставил перед правительством президент России Владимир Путин. Разработкой соответствующих изменений в законодательство занимаются Минспорт и Минфин.
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