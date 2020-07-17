Американская бегунья отстранена на 18 месяцев за пропуск допинг-тестов

Американская бегунья Диаджа Стивенс отстранена на 18 месяцев за пропуск трёх допинг-тестов и пропустит Олимпийские игры в Токио, сообщает ESPN.
Сообщается, что два пропущенных тестирования легкоатлетка объяснила проблемами с мобильным телефоном. Один допинг-тест легкоатлетка пропустила из-за того, что за шесть недель до тестирования сменила номер. По словам спортсменки, причиной послужило преследование со стороны неизвестного. Перед третьим решающим тестом мобильный телефон Стивенс разрядился, и пришедший допинг-офицер не сумел до неё дозвониться.
Независимый орган по контролю за соблюдением антидопинговых правил в лёгкой атлетике Athletics Integrity Unit посчитал эти объяснения неубедительными, и Стивенс была дисквалифицирована до августа 2021 года.
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