Американская бегунья отстранена на 18 месяцев за пропуск допинг-тестов

Американская бегунья Диаджа Стивенс отстранена на 18 месяцев за пропуск трёх допинг-тестов и пропустит Олимпийские игры в Токио, сообщает ESPN.

Сообщается, что два пропущенных тестирования легкоатлетка объяснила проблемами с мобильным телефоном. Один допинг-тест легкоатлетка пропустила из-за того, что за шесть недель до тестирования сменила номер. По словам спортсменки, причиной послужило преследование со стороны неизвестного. Перед третьим решающим тестом мобильный телефон Стивенс разрядился, и пришедший допинг-офицер не сумел до неё дозвониться.

Независимый орган по контролю за соблюдением антидопинговых правил в лёгкой атлетике Athletics Integrity Unit посчитал эти объяснения неубедительными, и Стивенс была дисквалифицирована до августа 2021 года.