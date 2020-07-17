Президент ВАДА рассказал о ситуации с РУСАДА на сессии МОК

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька в отчёте, представленном на 136-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК), рассказал о текущей ситуации с анализом проб из базы Московской антидопинговой лаборатории.
«ВАДА завершило расследование в отношении 298 российских спортсменов и предоставило подробные пакеты данных 28 антидопинговым организациям: 27 из них — международные федерации и один организатор крупного турнира. 153 дела из 298 не затрагивают предполагаемых манипуляций, которые привели к тому, что ВАДА возбудило дело о несоблюдении соответствия РУСАДА. Доказательства в каждом пакете различны, и теперь соответствующие антидопинговые организации должны решить, выдвигать обвинения или нет. ВАДА оставляет за собой право пересмотреть эти решения и при необходимости обратиться в CAS.
Кроме того, в результате перепроверки образцов из Московской лаборатории ВАДА выявило ещё 61 случай в дополнение к десяткам дел, которые уже были возбуждены по докладу Ричарда Макларена, в биатлоне, лёгкой и тяжёлой атлетике.
«Операция LIMS» стала самым сложным расследованием в истории антидопинга, следственная группа ВАДА проделала выдающуюся работу. Этот огромный труд касался изучения тысяч образцов, 24 терабайт данных, сотен спортсменов, и он приносит реальные результаты», — говорится в отчёте, который приводит пресс-служба МОК.
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