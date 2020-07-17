Александра Костенюк вышла в финал этапа Гран-при Women's Speed Chess Championship

Российская шахматистка Александра Костенюк вышла в финал заключительного, четвёртого этапа онлайн-Гран-при Women's Speed Chess Championship.
В полуфинальном матче Костенюк выиграла у Сарасадат Хадемальшарьех из Ирана со счётом 7,5:3,5. В другом полуфинале Хампи Конеру из Индии победила китаянку Хоу Ифань — 6:5. Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье, 19 июля.
Все матчи Гран-при состоят из трех частей: 30 минут с контролем времени по 5 минут на партию плюс 1 секунда на ход, 30 минут с контролем времени по 3 минуты на партию плюс 1 секунда на ход, 10 минут с контролем времени по 1 минуте на партию плюс 1 секунда на ход.
Гран-при состоит из четырёх этапов. Каждая из шахматисток принимает участие в трёх из них. Участницы каждого из этапов Гран-при набирают очки в соответствии с занятым местом. Две участницы, набравшие наибольшее количество очков за три этапа Гран-при, выходят в Суперфинал.
- 17 июля 2020
-
21:52
-
20:59
-
20:14
-
18:51
-
17:46
-
16:21
-
14:42
-
12:03
-
11:59
-
11:01
-
10:03
-
01:00
-
00:38
- 16 июля 2020
-
23:57
-
23:24
-
21:43
-
21:10
-
21:04
-
18:46
-
16:32
-
14:39
-
12:51
-
09:18
- 15 июля 2020
-
23:18
-
22:02
-
21:30
-
21:12
-
20:56
-
20:07
-
20:00
-
19:41
-
19:24
-
18:45
-
17:42
-
13:51