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Александра Костенюк вышла в финал этапа Гран-при Women's Speed Chess Championship

Александра Костенюк вышла в финал этапа Гран-при Women's Speed Chess Championship
Другие / Шахматы 0

Российская шахматистка Александра Костенюк вышла в финал заключительного, четвёртого этапа онлайн-Гран-при Women's Speed Chess Championship.

В полуфинальном матче Костенюк выиграла у Сарасадат Хадемальшарьех из Ирана со счётом 7,5:3,5. В другом полуфинале Хампи Конеру из Индии победила китаянку Хоу Ифань — 6:5. Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье, 19 июля.

Все матчи Гран-при состоят из трех частей: 30 минут с контролем времени по 5 минут на партию плюс 1 секунда на ход, 30 минут с контролем времени по 3 минуты на партию плюс 1 секунда на ход, 10 минут с контролем времени по 1 минуте на партию плюс 1 секунда на ход.

Гран-при состоит из четырёх этапов. Каждая из шахматисток принимает участие в трёх из них. Участницы каждого из этапов Гран-при набирают очки в соответствии с занятым местом. Две участницы, набравшие наибольшее количество очков за три этапа Гран-при, выходят в Суперфинал.

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