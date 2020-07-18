Тимур Моргунов: если будет возможность выступать за другую сборную — уйду

Вице-чемпион Европы 2018 года в прыжках с шестом Тимур Моргунов не исключил, что вслед за своим младшим товарищем Матвеем Волковым сменит спортивное гражданство. При этом Моргунов рассчитывает, что ему не придётся три года сидеть на карантине, так как за сборную России он выступал только один раз — в 2015 году, а дальше — в нейтральном статусе.

«Лёгкую атлетику и свою Родину я меньше любить не стал, Челябинск всегда будет родным городом. Но нам не оставляют выбора. Не скрываю: если будет возможность выступать за другую сборную, я уйду. Ведь на нас просто наплевали. Вот у нас президент федерации взял и ушёл спустя несколько месяцев. Ничего не сделав. И всё! В федерации ничего не меняется. А в непатриотизме обвиняют спортсменов.

Думаю, сейчас практически все наши ведущие спортсмены не исключают перехода в другие сборные. Что ещё остаётся? Безумно грустно. Обидно, что все могут разбежаться, и печально, что наше поколение, которое ни в чём не виновато, попало в такую беду. Представляете, у скольких людей отобрали мечту? Мы ведь все грезили спортивными успехами с детства. Много лет отдали этому, прошли через травмы. И что теперь? Знай, что всё будет так, кто-то мог бы уйти в учёбу, пойти по другой стезе. Но сейчас-то прошлого не вернуть. И те, кто посвятил себя лёгкой атлетике, оказываются в тупике. От этого огромное разочарование. Наш вид спорта в России гибнет. Горько», — приводят слова Моргунова «Известия».