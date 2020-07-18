Российский прыгун Моргунов: если будет возможность выступать за другую страну — я уйду

Вице-чемпион Европы в прыжках с шестом Тимур Моргунов заявил о готовности сменить спортивное гражданства в связи с проблемами, которые преследуют Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА).



«Я догадывался, что ВФЛА не заплатит штраф. Но всё равно было горько. Будем ждать конца июля, когда пройдет заседание Совета международной федерации World Athletics. Тогда ситуация должна стать чуть яснее. Какие-то мысли насчет того, что делать дальше, есть. Надо будет принимать какое-то решение. Пока я сосредоточен на своей подготовке. Стараюсь сильно не задумываться о проблемах, потому что эмоциональная составляющая ощутимо влияет на здоровье и форму. От меня пока всё равно ничего не зависит, поэтому лучше концентрироваться на тренировках — вот это на 100% моя зона ответственности.



Я выступал за сборную России один раз в своей жизни, в 2015 году. После этого — только в нейтральном статусе. Придётся ли мне в случае перехода сидеть на трёхлетнем карантине? Пока не до конца понятно. Думаю, сейчас практически все наши ведущие спортсмены не исключают перехода в другие сборные. Что ещё остается?



Есить злость на федерацию. Лёгкую атлетику и свою Родину я меньше любить не стал, Челябинск всегда будет родным городом. Но нам не оставляют выбора. Не скрываю: если будет возможность выступать за другую сборную — я уйду. Ведь на нас просто наплевали. Вот у нас президент федерации взял и ушёл спустя несколько месяцев. Ничего не сделав. И всё! У них ничего не меняется. А в непатриотизме обвиняют спортсменов», — цитируют Моргунова «Известия».

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