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Шубенков — про ответ Минспорта на открытое письмо: мы очень обеспокоены, но остальное сами

Шубенков — про ответ Минспорта на открытое письмо: мы очень обеспокоены, но остальное сами
Другие / Лёгкая атлетика 0

Чемпион мира 2015 года по лёгкой атлетике Сергей Шубенков, выступающий в беге на 110 м с барьерами опубликовал на своей станице в «Инстаграме» текст ответа Министерства спорта РФ на открытое письмо российских легкоатлетов к президенту России Владимиру Путину в связи с ситуацией в ВФЛА.

«Необходимо признать, что на текущий момент в российской лёгкой атлетике возникла кризисная ситуация как внутри страны, так и на международной арене. В связи с обстоятельствами, возникшими в результате «антидопингового скандала», Минспорт России и всё российское спортивное сообщество обеспокоены будущим чистых атлетов и их возможностью выступать на международных соревнованиях в ближайшем будущем.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 19.05.1995 г. № 82-Ф3 «Об общественных объединениях», вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность общественных объединений, равно как и вмешательство общественных объединений в деятельность органов государственной власти и их должностных лиц, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных указанным федеральным законом.

Кроме того, Минспорт России не наделен функциями по контролю и надзору в установленной деятельности.

Соответственно, общественные организации самостоятельно принимают решение о направлении развития в рамках своей деятельности.

Несмотря на оказываемую [Минспортом] поддержку, ключевым элементом в процессе выхода из кризисной ситуации является усиленная работа ВФЛА, направленная на полноценное восстановление членства Федерации в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Atheltic) и участие в международном легкоатлетическом сообществе», – выдержки из сообщения Минспорта.

«В двух словах: мы очень обеспокоены и в рамках закона помогаем, но остальное давайте сами», – прокомментировал сообщение Шубенков.

Фото: https://www.instagram.com/sergey.shubenkov/

Фото: https://www.instagram.com/sergey.shubenkov/

Фото: https://www.instagram.com/sergey.shubenkov/

Напомним, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отказала Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в продлении сроков выплаты штрафа за нарушение антидопинговых правил. ВФЛА была обязана выплатить $ 5 млн до 1 июля, однако сделано этого не было. По этой причине российские легкоатлеты могут быть недопущены к международным соревнованиям.

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