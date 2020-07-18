Алла Шишкина объяснила, почему синхронистки сборной не выступают на чемпионате России

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина объяснила, почему сборная России не выступает на чемпионате страны.



«Почему сборная России не выступает на чемпионате России? В абсолютном большинстве видов спорта сборная команда формируется по результатам чемпионата России: кто выиграл или выполнил определённые нормативы, те и едут на международные соревнования.

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У нас всё немного по-другому. Состав сборной формируется на отдельном отборе, который проходит под руководством главного тренера Татьяны Николаевны Покровской. Это многоступенчатый отбор, в который входят зал, плавательная, выполнение фигур и связок. За каждый выполненный элемент выставляется оценка. По его итогам формируется расширенный состав сборной команды, который едет на сборы. Во время сборов формируется состав, который и представляет страну на чемпионатах и первенствах международного уровня.

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Невозможно за несколько недель собрать команду, слепить программы и отправить выступать — будет провал. Сборы длятся 10–11 месяцев в году, и мы на них всё время вместе. Синхронное плавание подразумевает долгую притирку друг к другу, кропотливую отработку мельчайших деталей, таких как поворот головы и направление пальцев рук. Именно поэтому с девочками, с кем тренируюсь на протяжении многих лет, могу общаться практически без слов. Понимание и взаимодействие — на высшем уровне.

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Соответственно, когда проходит чемпионат России, то выступление сборной на нём бессмысленно, ведь сразу понятно, кто одержит победу. Но не стоит думать, что эти соревнования вообще не нужны. На чемпионате России проходят отбор юниоры, и у них формируется команда именно по итогам чемпионата. Также проходит отбор на Спартакиаду учащихся», — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Аллы Шишкиной в «Инстаграме».