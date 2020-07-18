Лебедева — о критике назначения в спорткомплекс РУДН: я что, накормлю студентов допингом?

Олимпийская чемпионка 2004 года в прыжках в длину, многократная чемпионка мира и Европы Татьяна Лебедева прокомментировала назначение главой физкультурно-оздоровительного комплекса РУДН.
Напомним, после перепроверки допинг-проб ОИ-2008 Лебедеву лишили двух серебряных медалей пекинской Олимпиады, поэтому пользователи соцсетей возмутились фактом назначения спортсменки с допинговым прошлым на руководящую должность, связанную со спортом.
«Могу наверняка сказать одно: намеренно допинг никогда не употребляла. При этом я уже понесла наказание. Что мне теперь ещё сделать? И что я могу сделать студентам? Накормить их допингом? Моя задача совсем в другом — помочь им полюбить спорт. Чтобы через него они открывали сильные качества характера. Хочу создать такую среду, при которой можно будет зажигать сердца.
Да, у меня забрали две медали. Но вместе с тем я принесла России олимпийское золото, шесть побед на чемпионатах мира и мировой рекорд. Считаете, я не дала стране ничего хорошего и меня нужно отодвинуть вообще от всего?" — приводит слова Лебедевой «Спорт-экспресс».
Также Лебедева сравнила своё назначение с недавней отставкой Евгения Юрченко с поста президента ВФЛА. Чиновник проработал 4,5 месяца.
«Дисквалификация закончилась, но жизнь-то продолжается. Думаю, со своим опытом, я могу привнести что-то хорошее и полезное. У нас любят назначать каких-то не известных людей с надеждой, что они спасут ситуацию. Того же Юрченко можно вспомнить. Говорили, что за ним нет темных историй, он чист и наверняка справится. Но человек не топил душой за это дело, не любил лёгкую атлетику. Как и Шляхтин. И чем всё закончилось? Для меня же спорт — дело всей жизни. Продолжаю заниматься», — сказала Лебедева.
- 18 июля 2020
-
19:24
-
17:34
-
16:51
-
15:55
-
00:18
- 17 июля 2020
-
23:18
-
21:52
-
20:59
-
20:14
-
18:51
-
17:46
-
16:21
-
14:42
-
12:03
-
11:59
-
11:01
-
10:03
-
01:00
-
00:38
- 16 июля 2020
-
23:57
-
23:24
-
21:43
-
21:10
-
21:04
-
18:46
-
16:32
-
14:39
-
12:51
-
09:18
- 15 июля 2020
-
23:18
-
22:02
-
21:30
-
21:12
-
20:56
-
20:07