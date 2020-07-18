Лебедева — о критике назначения в спорткомплекс РУДН: я что, накормлю студентов допингом?

Олимпийская чемпионка 2004 года в прыжках в длину, многократная чемпионка мира и Европы Татьяна Лебедева прокомментировала назначение главой физкультурно-оздоровительного комплекса РУДН.

Напомним, после перепроверки допинг-проб ОИ-2008 Лебедеву лишили двух серебряных медалей пекинской Олимпиады, поэтому пользователи соцсетей возмутились фактом назначения спортсменки с допинговым прошлым на руководящую должность, связанную со спортом.

«Могу наверняка сказать одно: намеренно допинг никогда не употребляла. При этом я уже понесла наказание. Что мне теперь ещё сделать? И что я могу сделать студентам? Накормить их допингом? Моя задача совсем в другом — помочь им полюбить спорт. Чтобы через него они открывали сильные качества характера. Хочу создать такую среду, при которой можно будет зажигать сердца.

Да, у меня забрали две медали. Но вместе с тем я принесла России олимпийское золото, шесть побед на чемпионатах мира и мировой рекорд. Считаете, я не дала стране ничего хорошего и меня нужно отодвинуть вообще от всего?" — приводит слова Лебедевой «Спорт-экспресс».

Также Лебедева сравнила своё назначение с недавней отставкой Евгения Юрченко с поста президента ВФЛА. Чиновник проработал 4,5 месяца.

«Дисквалификация закончилась, но жизнь-то продолжается. Думаю, со своим опытом, я могу привнести что-то хорошее и полезное. У нас любят назначать каких-то не известных людей с надеждой, что они спасут ситуацию. Того же Юрченко можно вспомнить. Говорили, что за ним нет темных историй, он чист и наверняка справится. Но человек не топил душой за это дело, не любил лёгкую атлетику. Как и Шляхтин. И чем всё закончилось? Для меня же спорт — дело всей жизни. Продолжаю заниматься», — сказала Лебедева.