«Главное оружие в борьбе с унынием». Дарья Клишина сфотографировалась в новом платье

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. Спортсменка снялась в белом платье, которое полностью открывает её спину.

«Прекрасное настроение и новое платье — моё главное оружие в борьбе с унынием», — такой подписью сопроводила Клишина эту фотографию.

Фото можно посмотреть на странице Дарьи Клишиной в «Инстаграме».

Дарья Клишина — серебряный призёр чемпионата мира (2017), двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы (2014).



С 2013 года Клишина живёт и тренируется в США. Именно по этой причине в июле 2016 года Дарья стала единственной российской спортсменкой, допущенной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций к соревнованиям Олимпиады-2016 в Бразилии как нейтральный спортсмен.