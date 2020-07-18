«Главное оружие в борьбе с унынием». Дарья Клишина сфотографировалась в новом платье

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. Спортсменка снялась в белом платье, которое полностью открывает её спину.
«Прекрасное настроение и новое платье — моё главное оружие в борьбе с унынием», — такой подписью сопроводила Клишина эту фотографию.
Фото можно посмотреть на странице Дарьи Клишиной в «Инстаграме».
Дарья Клишина — серебряный призёр чемпионата мира (2017), двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы (2014).
С 2013 года Клишина живёт и тренируется в США. Именно по этой причине в июле 2016 года Дарья стала единственной российской спортсменкой, допущенной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций к соревнованиям Олимпиады-2016 в Бразилии как нейтральный спортсмен.
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