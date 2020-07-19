«Могут быть инсценировки». Глава РУСАДА Ганус пояснил слова о самоубийстве

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал свои публикации в «Твиттере», в которых он заявил, что «не будет уходить добровольно из жизни» и будет «продолжать борьбу».



«Я честный человек, и у меня прекрасная команда, которая меня поддерживает. По задачам, которые были поставлены: мы убрали фабрикации против меня и, понимая профессионально, что может быть дальше при настойчивости оппонентов, я понимаю, по своему опыту могут быть инсценировки, я упреждаю своих недоброжелателей, тем более с учётом моих предшественников», — цитирует Гануса Sport24.



56-летний Ганус был утверждён генеральным директором РУСАДА 31 августа 2017 года. Напомним, в одном из телеграм-каналов появились обвинения в адрес Гануса и его сотрудников в злоупотреблении служебным положением, коррупции и нецелевом расходовании средств. Речь шла о 110 млн рублей, якобы присвоенных Ганусом в 2018–2019 годах. Помимо этого его обвинили в фальсификации подписей контрагентов, дополнительных выплатах одним и тем же сотрудникам за совмещение и 11-миллионных тратах на услуги таксопарков.

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