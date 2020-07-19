Клебо: я застрахован на случай травм или отмены соревнований. Так должно быть у всех

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо поделился деталями трудового соглашения, подписанного с личным спонсором Uno-X.
«Как и все, работаю по найму — у меня есть фиксированная заработная плата, даже накапливаю пенсионные баллы наравне со всеми. Это важно, ведь я не могу кататься на лыжах до конца жизни.
В ситуациях, подобных той, что возникла в этом году (пандемия коронавируса), когда есть риск отмены гонок, у спортсменов нет такой же безопасности, как у людей, которые где-то работают. Очень повезло, что конкретно я получил такую возможность», — цитирует Клебо TV2.
В дополнение к фиксированной зарплате и пенсионным сбережениям Клебо получил схему страхования на случай травмы, что доступно далеко не всем элитным лыжникам.
В дополнение к фиксированной зарплате и пенсионным сбережениям, Клебо также получил схему страхования на случай травм.
«Мы живём за счёт нашего тела, при этом случиться может всякое. Что-то получается, а что-то — нет. Никогда не знаешь, проснёшься ли завтра здоровым. У нас короткая карьера, примерно 15 лет. Должны приниматься такие же меры для лучшего обеспечения всех действующих лыжников. Да, я занимаюсь делом, которое приносит удовольствие, но в то же время очень хорошо иметь такую страховку», – подвёл итог Йоханнес.
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