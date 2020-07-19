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Анжелика Сидорова: есть у меня традиция — раз в 4 года я не еду на Олимпийские игры

Анжелика Сидорова: есть у меня традиция — раз в 4 года я не еду на Олимпийские игры
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, специализирующаяся в прыжках с шестом, открыла для себя новый экстремальный вид спорта вейкбординг — катание на специальной доске следом за катером, держась за фал.

«Есть у меня одна традиция: раз в четыре года я не еду на Олимпийские игры и пробую какую-то нереальную для меня экстремальную фигню», — написала Сидорова на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Анжелики Сидоровой в «Инстаграме».

Сидорова — чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2014 года, чемпионка Европы в помещении 2015 года.

Анжелика пропустила Олимпийские игры 2016 года, так как от участия в них отстранили всю сборную России по лёгкой атлетике. Исключением стала только тренирующаяся в США Дарья Клишина. Игры-2020 перенесены на 2021 год, но участие в них россиян на данный момент маловероятно, так как из-за невыплаты штрафа отечественные легкоатлеты на данный момент не могут выступать на международных соревнованиях.

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