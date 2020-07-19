Анжелика Сидорова: есть у меня традиция — раз в 4 года я не еду на Олимпийские игры

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, специализирующаяся в прыжках с шестом, открыла для себя новый экстремальный вид спорта вейкбординг — катание на специальной доске следом за катером, держась за фал.
«Есть у меня одна традиция: раз в четыре года я не еду на Олимпийские игры и пробую какую-то нереальную для меня экстремальную фигню», — написала Сидорова на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Анжелики Сидоровой в «Инстаграме».
Сидорова — чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2014 года, чемпионка Европы в помещении 2015 года.
Анжелика пропустила Олимпийские игры 2016 года, так как от участия в них отстранили всю сборную России по лёгкой атлетике. Исключением стала только тренирующаяся в США Дарья Клишина. Игры-2020 перенесены на 2021 год, но участие в них россиян на данный момент маловероятно, так как из-за невыплаты штрафа отечественные легкоатлеты на данный момент не могут выступать на международных соревнованиях.
- 19 июля 2020
-
18:42
-
17:45
-
17:38
-
14:39
-
13:21
-
13:18
-
11:10
-
10:49
-
10:06
- 18 июля 2020
-
23:23
-
21:47
-
20:56
-
19:24
-
17:34
-
16:51
-
15:55
-
00:18
- 17 июля 2020
-
23:18
-
21:52
-
20:59
-
20:14
-
18:51
-
17:46
-
16:21
-
14:42
-
12:03
-
11:59
-
11:01
-
10:03
-
01:00
-
00:38
- 16 июля 2020
-
23:57
-
23:24
-
21:43
-
21:10