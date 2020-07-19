Михаил Мамиашвили: вопрос с главным тренером женской сборной будет решён в течение недели

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал, что новый главный тренер женской национальной команды будет назван в течение ближайшей недели.

Предыдущий наставник Магомед Алиомаров скончался 13 мая в Махачкале от коронавируса. Под его руководством сборная заняла второе место в общекомандном зачёте чемпионата мира — 2019 и выиграв общекомандный зачёт чемпионата Европы 2020 года.

«Вопрос с главным тренером сборной будет решён в течение недели — понемногу снимаются ограничения, у нас есть допуск к тренировочной работе, определённость с международным календарём. На пост главного тренера рассматриваются несколько кандидатур, не стану сейчас их конкретизировать.

Могу сказать только, что это должен быть относительно молодой специалист, который поддержит тенденцию, заданную Магомедом Алиомаровым, внедрявшим в работе с командой свои новаторские идеи. Он должен быть способен на такую же самоотдачу, должен быть столь же ответственным в своём деле. При Алиомарове никому место в команде не было заказано, каждая спортсменка должна была раз за разом доказывать своё право выступать за сборную", — приводит слова Мамиашвили ТАСС.