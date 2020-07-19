«Девочки, будьте аккуратнее». Спиридонова и Нагорный сняли забавное видео про «бандитов»

Чемпионка мира по спортивной гимнастике в упражнении на брусьях Дарья Спиридонова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала забавное видео. Спортсменка села на шпагат на спортивной площадке во дворе. В этот момент к ней подошли два «бандита» и, не слушая возражений девушки, унесли её прямо за ноги. В ролях «бандитов» снялись муж спортсменки трёхкратный чемпион мира Никита Нагорный и спортивный блогер Алексей Столяров.
«Вышла потренироваться на улицу. И какие-то бандиты меня забрали. Девочки, будьте аккуратнее», — написала Спиридонова.
Видео можно посмотреть на странице Дарьи Спиридоновой в «Инстаграме».
Спиридонова также является серебряным призёром Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в командном многоборье и двукратной чемпионкой Европы.
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