«Девочки, будьте аккуратнее». Спиридонова и Нагорный сняли забавное видео про «бандитов»

Чемпионка мира по спортивной гимнастике в упражнении на брусьях Дарья Спиридонова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала забавное видео. Спортсменка села на шпагат на спортивной площадке во дворе. В этот момент к ней подошли два «бандита» и, не слушая возражений девушки, унесли её прямо за ноги. В ролях «бандитов» снялись муж спортсменки трёхкратный чемпион мира Никита Нагорный и спортивный блогер Алексей Столяров.

«Вышла потренироваться на улицу. И какие-то бандиты меня забрали. Девочки, будьте аккуратнее», — написала Спиридонова.

Видео можно посмотреть на странице Дарьи Спиридоновой в «Инстаграме».

Спиридонова также является серебряным призёром Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в командном многоборье и двукратной чемпионкой Европы.