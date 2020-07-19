Александра Костенюк вышла в Суперфинал онлайн-Гран-при Women's Speed Chess Championship

Российская шахматистка Александра Костенюк стала победительницей четвёртого этапа онлайн-Гран-при по быстрым шахматам Women's Speed Chess Championship. В финале соревнований Костенюк обыграла Хампи Конеру из Индии со счётом 7:5.
В матче за третье место Хоу Ифань (Китай) разгромила Сару Хадемальшарьех (Иран) — 7,5:2,5.
Все матчи Гран-при состоят из трёх частей: 30 минут с контролем времени по 5 минут на партию плюс 1 секунда на ход, 30 минут с контролем времени по 3 минуты на партию плюс 1 секунда на ход, 10 минут с контролем времени по 1 минуте на партию плюс 1 секунда на ход.
Гран-при состоит из четырёх этапов и Суперфинала. Каждая из шахматисток принимала участие в трёх из них. Участницы каждого из этапов Гран-при набирали очки в соответствии с занятым местом. По регламенту в Суперфинал выходят две участницы, набравшие наибольшее количество очков за три этапа Гран-при.
Костенюк набрала 24 очка и с первого места вышла в Суперфинал турнира. В решающем матче соревнований, который пройдёт 20 июля, соперницей россиянки будет украинка Анна Ушенина, которая, как и другая россиянка Валентина Гунина, набрала 22 балла, но имеет лучшие дополнительные показатели.
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