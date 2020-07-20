Юлия Ефимова показала фото в роскошном белом наряде

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» пляжную фотографию. На снимке спортсменка одета в роскошный белый наряд.

«Когда путешествовать нельзя, а настроение каникулярное», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Юлии Ефимовой.

28-летняя Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов: 17 медалей (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Кроме того Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории ЧМ по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).

Ранее один из подписчиков сравнил Ефимову с Алёнушкой с картины Васнецова.