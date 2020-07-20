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23-летняя олимпийская чемпионка Анастасия Татарева сообщила о проблемах со здоровьем

23-летняя олимпийская чемпионка Анастасия Татарева сообщила о проблемах со здоровьем
Другие / Прочие виды спорта 0

Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике, многократная чемпионка мира и Европы россиянка Анастасия Татарева поблагодарила за поздравления с днём рождения и рассказала о проблемах со здоровьем, не став вдаваться в подробности. Вчера, 19 июля, ей исполнилось 23 года.

«Год, который был для меня очень сложным — как физически, так и морально. Были и радости, и разочарования. Мало кто знает о серьёзных проблемах со здоровьем, но сегодня я решила с вами этим поделиться, не вдаваясь в подробности.

Для восстановления мне потребовалось много сил, терпения и времени. Мысль «что же будет дальше?» никогда не покидала.

Не осознав пережитого, меня покидает родной и любимый человек — бабушка! Все воспоминания с ней, особенно из детства, самые тёплые и приятные.

Именно сложные ситуации всегда помогают переосмыслить нашу жизнь, взглянуть под другим углом. Я рада всем урокам, что мне преподносит судьба. Благодаря им я поняла, кто друг, а кто враг.

Хочу сказать слова благодарности своим родителям, находящимся рядом и в радости, и в трудные минуты! Ирине Александровне Винер — за поддержку и твёрдую уверенность в собственных силах! И моему мужчине, на сильное и мужественное плечо которого я могу всегда положиться», — написала Татарева в своём «инстаграме».

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