Михаил Дегтярёв согласился стать врио губернатора Хабаровского края вместо Фургала

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв согласился стать временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Об этом он сообщил в ходе видеоконференции с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«Я готов, благодарю вас за доверие, готов немедленно вылететь в Хабаровский край», — приводятся слова Дегтярёва на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

Он добавил, что готов доложить о положении дел в регионе через месяц.

Ранее губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован по подозрению в организации убийств, совершённых в 2004-2005 годах.

Досрочные выборы главы Хабаровского края пройдут в сентябре 2021 года.