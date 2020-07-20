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Михаил Дегтярёв согласился стать врио губернатора Хабаровского края вместо Фургала

Михаил Дегтярёв согласился стать врио губернатора Хабаровского края вместо Фургала
Другие / Прочие виды спорта 0

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв согласился стать временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Об этом он сообщил в ходе видеоконференции с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«Я готов, благодарю вас за доверие, готов немедленно вылететь в Хабаровский край», — приводятся слова Дегтярёва на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

Он добавил, что готов доложить о положении дел в регионе через месяц.

Ранее губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован по подозрению в организации убийств, совершённых в 2004-2005 годах.

Досрочные выборы главы Хабаровского края пройдут в сентябре 2021 года.

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