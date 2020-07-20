Лыжник Ларьков выиграл открытую контрольную тренировку группы Перевозчикова
Российский лыжник Андрей Ларьков выиграл открытую контрольную тренировку группы Олега Перевозчикова, сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России на странице в "Инстаграме".
Соревнования прошли во время сбора в Ижевске. На лыжероллерах спортсмены прошли классическим стилем 17 км.
Лыжные гонки. Открытая контрольная тренировка группы Олега Перевозчикова. Ижевск, Россия
1. Андрей Ларьков — 41.03
2. Сергей Ардашев — +7
3. Александр Бессмертных — +49
4. Максим Вылегжанин — +1.12
В июле российские лыжники не смогут провести зарубежные сборы. Группа Юрия Бородавко проведёт сбор в Центре лыжного спорта «Малиновка» Архангельской области, остальные — в Чайковском (Пермский край) и в Рыбинске (Ярославская область).
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