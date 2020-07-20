Умер художник, который придумал олимпийского Мишку

На 85-м году жизни скончался художник Виктор Чижиков, создатель олимпийского Мишки, который стал талисманом Олимпийских игр 1980 года в Москве.
«С грустью сообщаем, что сегодня, 20 июля 2020 года, ушёл из жизни Виктор Александрович Чижиков, народный художник России, один из самых знаменитых художников отечественной детской книги. Виктору Александровичу было 84 года», — отмечается в сообщении издательства «АСТ Дети» в «Фейсбуке».
Чижиков родился 26 сентября 1935 года. Иллюстрации художника использовались в журналах «Мурзилка», «Весёлые картинки». Также он делал иллюстрации для книг «Три поросёнка», «Праздник непослушания», «Вера и Анфиса». В 1977 году его эскиз одержал победу в конкурсе на лучшее изображение медведя для талисмана Олимпийских игр в Москве.
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