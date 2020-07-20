«Гарантий никаких. Только возможности». Скелетонистка Никитина выложила новый ролик

Российская скелетонистка Елена Никитина, которая на Олимпиаде 2014 года в Сочи завоевала бронзовую медаль, выложила на своей странице в «Инстаграме» новое видео. В ролике можно посмотреть, как спортсменка тренируется на одном из сочинских стадионов.

«Гарантий никаких. Только возможности», — подписала видео Никитина.



27-летняя Никитина — обладательница бронзовой медали Олимпийских игр 2014 года, трёхкратная чемпионка Европы 2013, 2017 и 2020 годов (в 2013 году одержала первую победу на первенстве континента для российских скелетонисток), обладательница Кубка мира по скелетону в сезоне-2018/2019 (первая в истории спортсменка из России, выигравшая Кубок мира).

Ранее подписчики скелетонистки оценили видео, на котором она позирует в открытом купальнике.