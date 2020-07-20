80-летняя легенда гольфа Никлаус признался, что переболел коронавирусом

Член Зала славы мирового гольфа американец Джек Никлаус заявил, что он и его жена Барбара перенесли коронавирус в начале марта. С 13 марта по 20 апреля они самоизолировались в своём доме, после чего их анализы на COVID-19 засвидетельствовали о наличии в организме антител коронавируса.



«У Барабары всё прошло бессимптомно, тогда как я кашлял и страдал от больного горла. Это продолжалось не очень долго, и нам очень, очень повезло, очень повезло», — цитирует Никлауса golfchannel со ссылкой на CBS Sports.



На протяжении карьеры Джен в общей сложности выиграл 18 крупных турниров. Никлаус стал одним из первых, кто попал в Зал мировой славы гольфа (в 1974 году). На профессиональном уровне выступал до 2005 года (завершил карьеру в возрасте 65 лет).