80-летняя легенда гольфа Никлаус признался, что переболел коронавирусом
Член Зала славы мирового гольфа американец Джек Никлаус заявил, что он и его жена Барбара перенесли коронавирус в начале марта. С 13 марта по 20 апреля они самоизолировались в своём доме, после чего их анализы на COVID-19 засвидетельствовали о наличии в организме антител коронавируса.
«У Барабары всё прошло бессимптомно, тогда как я кашлял и страдал от больного горла. Это продолжалось не очень долго, и нам очень, очень повезло, очень повезло», — цитирует Никлауса golfchannel со ссылкой на CBS Sports.
На протяжении карьеры Джен в общей сложности выиграл 18 крупных турниров. Никлаус стал одним из первых, кто попал в Зал мировой славы гольфа (в 1974 году). На профессиональном уровне выступал до 2005 года (завершил карьеру в возрасте 65 лет).
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