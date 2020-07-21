РУСАДА заявило о преднамеренной фабрикации доводов и фактов в аудите, заказанном ОКР

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выступило с заявлением, проанализировав аудиторский отчёт, проведённый в организации по заказу Олимпийского комитета России (ОКР).



Напомним, ранее ОКР опубликовал отчёт аудиторской проверки РУСАДА за 2018 и 2019 год. В ходе проверки были выявлены нарушения в финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА.



«Предоставление аудиторам документов осуществлялось на основании письменных запросов аудиторов. В данных запросах не содержались прямые запросы на документы или ссылки на информацию, из которой мы могли понять, что необходимо аудиторам для того, чтобы предоставить аудиторам всю информацию для их объективного суждения.



Но аудиторы не использовали все имеющиеся в бухгалтерии РУСАДА документы при проведении своего аудита, и поэтому объективность суждений и выводов

аудиторов «Финэкспертизы» представляется крайне спорной вне зависимости от избранной ими скрытой формы проведения исследования.



Форма проверки, демонстрируемая ООО «Финэкспертиза», не была направлена на установление истинного положения дел, она была направлена на скрытый сбор информации по заявкам заказчиков и, вероятно, на преднамеренную фабрикацию ложных доводов и фактов, направленных против генерального директора и заместителя генерального директора РУСАДА, учитывая выводы аудитора и их аргументацию.



Отчёт, представленный ООО «Финэкспертиза», основанный на неполных, а значит, на недостоверных данных при наличии всей информации в офисе РУСАДА, может с большой степенью вероятности говорить о его несостоятельности, ненадёжности и искажении реальной картины внутри РУСАДА.



Разглашение информации о контрагентах РУСАДА и бизнес-процессах потенциально создаёт опасность неправомерного использования этой информации с целью вмешательства в программные продукты и методики обработки информации, процессы расследования допинговых нарушений в сфере спорта (были опубликованы наименования и характеристики программных продуктов, используемых отделом расследования РУСАДА).



В этой связи можно говорить о нарушении названного международного стандарта DATA Privacy, поскольку создается угроза вмешательства и разглашения данных, находящихся под защитой международной юрисдикции.

Глубокий анализ представленного ОКР и ПКР отчёта, с учетом вскрытия внутренних аспектов и инструментов организации антидопинговой деятельности, в том числе отдела расследований РУСАДА, внутренних аспектов организации взаимодействия с иностранными антидопинговыми организациями, раскрытие персональных данных сотрудников РУСАДА и информации о контрагентах РУСАДА, составляющей коммерческую тайну, свидетельствует с большой степенью вероятности о том, что использование такого рода аудиторских организаций, типа ООО «ФинЭкспертиза», по заказу углублённой проверки со стороны ОКР и ПКР осуществляется не только для дискредитации неудобного борющегося, а не просто декларирующего борьбу, нового независимого агентства РУСАДА и его руководителей, но и для негласного сбора информации в интересах ОКР и ПКР, а возможно, и других лиц под предлогом, казалось бы, безобидной проверки, с учётом того, что ОКР и ПКР для РУСАДА являются объектами допингового контроля, РУСАДА тестирует олимпийцев и паралимпийцев», — отмечается в заявлении РУСАДА.