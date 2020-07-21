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«Полегче, он женат». Подписчики оценили фото Каролины Севастьяновой с Конором Макгрегором

«Полегче, он женат». Подписчики оценили фото Каролины Севастьяновой с Конором Макгрегором
Другие / Прочие виды спорта 0

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке изображена она и знаменитый ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Каролины Севастьяновой.

Подписчики порекомендовали Севастьяновой не заигрывать с Макгрегором, поскольку он женат. Вот что написали они в комментариях.

«Полегче, он женат».
«Конор, у тебя же прекрасная супруга».

25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.

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