Путин поручил увеличить долю россиян, занимающихся спортом, до 70% к 2030 году
Президент России Владимир Путин поручил увеличить долю россиян, регулярно занимающихся спортом, до 70% к 2030 году.
«Установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей к 2030 году: в рамках национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70%», — сказано в указе президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», опубликованном на официальном сайте Кремля.
Согласно нынешней стратегии развития, к 2024 году количество граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, должно достигнуть 55%.
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