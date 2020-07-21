Путин поручил увеличить долю россиян, занимающихся спортом, до 70% к 2030 году

Президент России Владимир Путин поручил увеличить долю россиян, регулярно занимающихся спортом, до 70% к 2030 году.

«Установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей к 2030 году: в рамках национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70%», — сказано в указе президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», опубликованном на официальном сайте Кремля.

Согласно нынешней стратегии развития, к 2024 году количество граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, должно достигнуть 55%.